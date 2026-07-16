СМИ: Британия планирует разработать баллистические ракеты и поставить их Украине

Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека баллистической ракеты, стремясь как поддержать Украину, так и уменьшить зависимость Европы от американского оружия.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, знакомых с ситуацией, Министерство обороны страны упростило технические требования, чтобы ускорить разработку и передать оружие Украине в 2027 году.

Оборонные компании, участвующие в программе под названием Nightfall, должны успешно пройти испытания, прежде чем получить контракты на производство ракет, отметили источники.

По словам собеседников, предварительные контракты должны были быть подписаны до марта, но их заключение задержалось примерно на два месяца.

Испытательные пуски должны начаться в течение 12 месяцев, а поставки – в конце 2027 года. Обычно разработка и ввод в эксплуатацию баллистических ракет занимает более десятилетия.

Эта программа преследует две цели: обеспечить Украину ресурсами для отражения полномасштабного российского вторжения и расширить собственные оборонные возможности Европы в условиях менее надежной поддержки со стороны США.

Изначально проект Nightfall предусматривал дальность более 600 километров, боеголовку весом 300 килограммов и стоимость менее 500 тысяч фунтов стерлингов (674 тысячи долларов), не включая стоимость боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку.

После получения отзывов от представителей отрасли эти параметры были сокращены до дальности 500 км, боеголовки весом 200 кг и максимальной стоимости 800 тысяч фунтов стерлингов за ракету.

Это оружие также должно иметь возможность запуска с различных транспортных средств, способных быстро последовательно выпускать несколько ракет.

Кроме того, оно должно работать в условиях боевых действий с радиоэлектронными помехами, при этом оставаясь достаточно простым для производства 10 систем в месяц с минимальным внешним экспортным контролем.

Десять европейских государств, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании интегрированной коалиции антибаллистической обороны, которая будет развивать антибаллистический потенциал Европы.

Ранее "Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции".