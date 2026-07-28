В Италии опасаются, что мафия начнет использовать дроны "как в Украине"

В Италии опасаются, что итальянская мафия может приобрести на черном рынке беспилотники для боевого применения, "как в Украине", и начать использовать их в своей деятельности.

[ИСТОЧНИК]Как сообщает ANSA, пишет "Европейская правда", об этом заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.

Выступая на заседании парламентской комиссии по вопросам противодействия мафии, прокурор заявил, что итальянские мафиози могут пытаться заполучить самые современные технологии.

"Нам известно, что мафия заинтересована в более сложных видах вооружения – например, в тех, которые появились на чёрном рынке в ходе российско-украинской войны. Мы видим признаки приобретения боеприпасов, применяемых с беспилотников – и это оружие, от которого мы не готовы защищаться", – заявил Маурицио де Лучия.

Он добавил, что это касается как мафии в его "зоне ответственности" в Палермо, так и в других регионах.

Напомним, в прошлом году в Италии сообщали о серии масштабных рейдов против мафиозных кланов, в ходе которых были задержаны сотни человек.

В то же время в профильном ведомстве по противодействию мафии отметили, что кланы переходят от конфликтов к сотрудничеству.