В Італії побоюються, що мафія почне використовувати дрони "як в Україні"

В Італії побоюються, що італійська мафія може добути на чорному ринку безпілотники для бойового застосування, "як в Україні", та почати використовувати їх у своїй діяльності.

Як повідомляє ANSA, пише "Європейська правда", про це заявив головний прокурор Палермо Мауріціо де Лучія.

Виступаючи на парламентській комісії з питань протидії мафії, прокурор заявив, що італійські мафіозі можуть намагатися отримати найсучасніші технології.

"Нам відомо, що мафія зацікавлена у складніших видах озброєння – наприклад, тих, що з’явилися на чорному ринку з російсько-українською війною. Ми бачимо ознаки придбання боєприпасів, що застосовуються з безпілотників – і це зброя, від якої ми не готові захищатися", – заявив Мауріціо де Лучія.

Він додав, що це стосується і мафії у його "зоні відповідальності" у Палермо, і в інших регіонах.

Нагадаємо, минулого року в Італії повідомляли про низку масштабних рейдів проти мафіозних кланів із сотнями затриманих.

Водночас у профільному відомстві з протидії мафії відзначили, що клани переходять від конфліктів до співпраці.