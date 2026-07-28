Укр Рус Eng

В Італії побоюються, що мафія почне використовувати дрони "як в Україні"

Новини — Вівторок, 28 липня 2026, 18:07 — Марія Ємець

В Італії побоюються, що італійська мафія може добути на чорному ринку безпілотники для бойового застосування, "як в Україні", та почати використовувати їх у своїй діяльності.

Як повідомляє ANSA, пише "Європейська правда", про це заявив головний прокурор Палермо Мауріціо де Лучія. 

Виступаючи на парламентській комісії з питань протидії мафії, прокурор заявив, що італійські мафіозі можуть намагатися отримати найсучасніші технології. 

"Нам відомо, що мафія зацікавлена у складніших видах озброєння – наприклад, тих, що з’явилися на чорному ринку з російсько-українською війною. Ми бачимо ознаки придбання боєприпасів, що застосовуються з безпілотників – і це зброя, від якої ми не готові захищатися", – заявив Мауріціо де Лучія. 

Він додав, що це стосується і мафії у його "зоні відповідальності" у Палермо, і в інших регіонах. 

Нагадаємо, минулого року в Італії повідомляли про низку масштабних рейдів проти мафіозних кланів із сотнями затриманих. 

Водночас у профільному відомстві з протидії мафії відзначили, що клани переходять від конфліктів до співпраці.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія мафія
Реклама: