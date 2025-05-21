СМИ: в Италии задержали почти сто человек во время спецоперации против мафии

В среду, 21 мая, в Италии полиция провела масштабную операцию по задержанию почти сотни подозреваемых в связях с мафиозным кланом "Ндрангета", базирующимся в Калабрии.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, операция была сосредоточена в районе города Реджо-Калабрия, хотя подозреваемые также задерживались в других городах в разных частях Италии.

Испанские правоохранители арестовали 97 человек – их обвиняют в мафиозной деятельности, международной торговле наркотиками, вымогательстве и похищении людей.

Отмечается, что под удар правоохранителей попали несколько ведущих кланов "Ндрангета".

"Ндрангета" – самая богатая мафия Италии благодаря фактическому контролю над европейской торговлей кокаином. Она также считается самой могущественной и опасной, опередив даже сицилийскую Cosa Nostra.

В феврале на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, в ходе которого задержали более 180 человек.

В начале апреля в Италии и Германии параллельно провели рейды против итальянского мафиозного клана "Ндрангета", тогда были задержаны десятки подозреваемых.