Сейм Литвы поддержал назначение Синкявичюса премьер-министром
Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром страны.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
По итогам голосования 30 июня литовский Сейм поддержал кандидатуру лидера Литовской социал-демократической партии Миндаусаса Синкявичюса как нового премьер-министра.
80 депутатов проголосовали "за", против – двое, 28 – воздержались.
На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым номинировал его на премьерскую должность.
Теперь в течение 15 дней Синкявичюс представит на рассмотрение программу и состав правительства от переформатированной коалиции. Сообщалось, что в нем могут измениться 6-7 министров.
Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".
23 июня президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформатированием коалиции.
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