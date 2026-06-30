Сейм Литвы поддержал назначение Синкявичюса премьер-министром

Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По итогам голосования 30 июня литовский Сейм поддержал кандидатуру лидера Литовской социал-демократической партии Миндаусаса Синкявичюса как нового премьер-министра.

80 депутатов проголосовали "за", против – двое, 28 – воздержались.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, которым номинировал его на премьерскую должность.

Теперь в течение 15 дней Синкявичюс представит на рассмотрение программу и состав правительства от переформатированной коалиции. Сообщалось, что в нем могут измениться 6-7 министров.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформатированием коалиции.

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