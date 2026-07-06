В Польше обнародовали данные о военной помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл данные о военной помощи, оказанной Варшавой Украине в борьбе против России.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, 6 июля, как сообщают Polsat news и RMF24, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш заявил, что после беседы с премьер-министром страны Дональдом Туском решил начать процесс рассекречивания всех решений, связанных с передачей оборудования Украине.

"Что касается техники и боеприпасов в 2022–2023 годах, то были переданы различные виды военной техники", – сказал он.

По словам министра обороны Польши, страна передала Украине в 2022–2023 годах помощь, ориентировочная стоимость которой составляет примерно 15 млрд злотых (около 3,4 млрд евро).

В то же время Коснияк-Камыш отметил, что с 2024 года и по настоящее время Польша предоставила Украине оборудование на сумму 1,55 млрд злотых (около 350 млн евро) в качестве помощи.

В этом контексте стоит отметить, что правительство Туска приступило к работе в декабре 2023 года, поэтому это данные нового правительства.

Что примечательно: среди переданных Украине средств с 2024 года вице-премьер Польши упомянул, в частности, ракеты PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Косняк-Камыш подчеркнул, что помощь Украине является стратегической задачей Польши.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогостоящие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

Он подчеркнул, что "Польша приобрела их в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны" и что эти ракеты являются единственными на вооружении польской армии, способными противостоять российским ракетам "Искандер".

В ответ на это министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после начала полномасштабного вторжения России.