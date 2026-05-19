В Британии нашли кокаин на $9,4 млн в партии нижнего белья

Суд в Великобритании приговорил водителя грузовика к тюремному заключению за контрабанду кокаина на сумму 7 млн фунтов стерлингов (9,4 млн долларов), спрятанного в партии нижнего белья и одежды бренда Skims, принадлежащего американской инфлюенсерке Ким Кардашьян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что 40-летний Якуб Ян Конкель управлял грузовиком с 28 поддонами одежды Skims из Нидерландов, когда в сентябре его остановили пограничники в порту в графстве Эссекс.

Конкель остановился, чтобы забрать 90 килограммов кокаина, и что грузовик был специально приспособлен для того, чтобы он мог спрятать наркотики, упакованные в пакеты по 1 килограмму, в отсеке задних дверей грузовика.

Агентство заявило, что партия одежды была законной и ни экспортер, ни импортер не имели отношения к контрабандному грузу.

По данным агентства, Конкель заявил, что согласился перевозить наркотики за вознаграждение в размере 4 500 евро.

Он был приговорен к 13,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков в Королевском суде Челмсфорда.

В начале мая испанские правоохранители изъяли 30 тонн кокаина с судна у берегов Канарских островов и задержали его экипаж из 23 человек без права на освобождение под залог.

Ранее в Польше сотрудники Центрального бюро расследований полиции и пограничной службы задержали трех человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке, которая занималась контрабандой наркотиков в крупных масштабах.