Европол идентифицировал до 45 похищенных Россией украинских детей

Европол разыскал около 45 детей, которых россияне насильно вывезли из Украины, в рамках инициативы, к которой также присоединились Международный уголовный суд и эксперты из разных стран ЕС и США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Европола.

В течение двух дней эксперты из 18 стран, в частности из Великобритании и США, использовали открытые источники информации, в том числе данные о военных подразделениях, которые помогали в вывозе детей с оккупированных Россией территорий, платформы, на которых размещались фотографии предположительно вывезенных детей, а также сведения о лицах, принимавших этих детей, чтобы их разыскать.

Это было третье мероприятие такого рода, и его целью является оказание помощи украинским властям в репатриации детей и сборе доказательств потенциальных военных преступлений.

Два года назад Международный уголовный суд при поддержке ЕС и США учредил Международный центр по преследованию преступлений агрессии (ICPCA) с целью систематического сбора доказательств для потенциальных судебных процессов после войны.

Количество найденных детей составляет лишь незначительную часть от 19 500 украинцев, которые, по оценкам, были депортированы или принудительно вывезены с оккупированных территорий в течение четырехлетней войны.

К участию в проекте присоединились следующие страны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды (соорганизатор), Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Украина, Великобритания, США.

Среди организаций, участвовавших в проекте, были: Международный уголовный суд – Офис прокурора, Mnemonic, Global Rights Compliance, Osint for Ukraine и Truth Hounds.

В августе первая леди США Мелания Трамп написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

После этого первая леди США сказала, что имеет "открытый канал связи" с Путиным по вопросу возвращения похищенных из Украины детей.

В Белом доме в начале апреля заявили, что первая леди США Мелания Трамп в четвертый раз помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.