Туск о возможной провокации РФ в Польше: ближайшие месяцы могут быть критическими

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил опасения по поводу возможной российской провокации, направленной на то, чтобы "проверить решимость НАТО".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Дональд Туск прокомментировал сообщения СМИ о якобы существующем у России плане проведения "ограниченной в военном масштабе провокации" на территории Польши.

"Я не намерен никого пугать, но ближайшие месяцы могут оказаться критическими, особенно в странах Балтийского региона эти опасения ощутимы", – сказал Туск.

"Не будем бояться, будем готовиться, но не можем это игнорировать. Мы осознаем угрозы, в частности благодаря информации от наших союзников", – добавил он.

Премьер-министр заверил во время пятничной пресс-конференции, что Польша "очень интенсивно готовится к различным сценариям".

По данным СМИ, Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

До этого латвийская разведка также сообщила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.