Зеленский: Украина получила "немного" ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от партнеров ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает "Европейская правда", об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает "Суспільне".

Президент не уточнил количество ракет для Patriot, которые партнеры передали Украине, однако подчеркнул, что их нужно больше.

"И еще немного поступило ракет Patriot. Сколько – не могу сказать, но немного. Нужно больше", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, Украина получила подтверждение о поставке нескольких систем противовоздушной обороны Crotale и ракет к ним. Следует отметить, что Crotale – это зенитно-ракетный комплекс французского производства, который сбивает, в частности, крылатые ракеты.

Также, как сообщил Зеленский, Украина получила ракеты AIM, которые использует в том числе для перехвата российских ракет.

Как сообщалось, глава британского правительства Энди Бернем заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, чтобы обеспечить поставки Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине на зиму требуется до 360 ракет для ПВО Patriot.

Также Зеленский анонсировал получение новых радаров для украинских систем противовоздушной обороны по итогам беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Стоит отметить, что, по информации FT, президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.