Бернем: "коалиция желающих" может собраться в США, чтобы давить на вопрос о ракетах для Patriot

Глава британского правительства Энди Бернем заявил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, чтобы обеспечить поставки Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg в понедельник вечером в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Бернем отметил, что с нетерпением ждет поездки в Нью-Йорк в сентябре, имея в виду предстоящее заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

"Я еще не полностью согласовал все детали, но, вероятно, поеду, особенно после сегодняшнего разговора. Уезжая сегодня, я четко понимаю, что мне нужно сделать в течение ближайших нескольких недель", – сказал Бернем.

По его словам, европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью обеспечения поставок американских ракет-перехватчиков и запасов из других стран.

"Это, кажется, наиболее вероятное направление развития событий. Пока это не подтверждено, но, судя по всему, именно на это ориентируется большинство людей", – сказал Бернем.

Он подчеркнул, что, хотя Великобритания не использует ракеты для систем Patriot, в которых нуждается Украина, другие европейские страны должны активизировать свои усилия.

"Есть и другие игроки, которые могли бы присоединиться к этому процессу и на которых мы можем оказать влияние. Вероятно, это будет решение, которое будет включать в себя много этапов и немало переговоров", – сказал Бернем.

Такие комментарии Бернем высказал во время своего первого международного визита с момента вступления в должность премьер-министра, после того как он впервые возглавил встречу союзников Украины из "коалиции желающих" и провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский неоднократно обращался к европейским странам и США с просьбой помочь Украине получить ракеты-перехватчики для систем Patriot и пополнить их запасы до наступления зимы, когда, как ожидается, Россия вновь активизирует атаки на энергетическую инфраструктуру.

Владимир Зеленский заявил 24 августа, что Украина попросила организовать следующее заседание "коалиции желающих" в сентябре.

Бернем заявил в понедельник, что Лондон принял решение поделиться технологией производства Storm Shadow с Украиной.

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