Зеленський: Україна отримала "трохи" ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів.

Як передає "Європейська правда", про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, повідомляє "Суспільне".

Президент не уточнив кількості ракет до Patriot, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше.

"І ще трішки зайшло ракет Patriot. Скільки – не можу сказати, але трішки. Треба більше", – сказав Зеленський.

Крім того, за словами президента, Україна отримала підтвердження щодо кількох систем протиповітряної оборони Crotale та ракет до них. Слід зазначити, що Crotale – це зенітно-ракетний комплекс французького виробництва, який збиває, зокрема крилаті ракети.

Також, як повідомив Зеленський, Україна отримала ракети AIM, які використовує, зокрема, для перехоплення російських ракет.

Як повідомлялося, глава британського уряду Енді Бернем заявив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні, щоб забезпечити постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україні на зиму потрібно до 360 ракет для ППО Patriot.

Також Зеленський анонсував отримання нових радарів для українських систем протиповітряної оборони за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Варто зазначити, що за інформацією FT, президент США Дональд Трамп відмовив Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.