СМИ: ЕС призовет Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины

ЕС готовится попытаться убедить Канаду и Великобританию увеличить свою поддержку Украины в рамках усилий, направленных на устранение дефицита финансирования в размере 70 млрд евро, с которым Киев столкнется в следующем году.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники среди еврокомиссаров и дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

Саммит ЕС–Канада 29–30 октября и саммит ЕС–Великобритания 20 ноября дадут Брюсселю возможность изложить свои аргументы на самом высоком уровне. Учитывая рост финансовых потребностей Киева и неопределенность в отношении поддержки со стороны США, Брюссель все чаще обращается к союзникам, не входящим в ЕС, с просьбой увеличить взносы.

ЕС и его страны-члены обеспечивают 80% внешней помощи Украине, заявила в пятницу, 16 октября, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, "необходимо, чтобы другие партнеры срочно активизировали свои усилия".

Поэтому Брюссель готовится к переговорам о более тесных экономических и оборонных связях с Лондоном и Оттавой. Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что не ожидают заключения официального соглашения, но поддержка Киева со стороны партнеров ЕС, вероятно, будет определять политический климат вокруг этих переговоров.

ЕС также поднимал вопрос о финансовых потребностях Украины на 2027 год на заседаниях Международного валютного фонда, G7 и G20, а также во время встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Все чиновники и дипломаты ЕС, с которыми общалось издание, подчеркнули, что эта инициатива не является критикой Великобритании или Канады, которые решительно поддерживают Украину. Дело, по их словам, в том, что потребности Киева выросли.

Послы ЕС намерены 21 октября обсудить предстоящие саммиты с Канадой и Великобританией, и, по словам двух дипломатов, вопрос финансирования Украины, вероятно, станет частью этих обсуждений.

Европейская комиссия пока не определила, о чём именно она попросит партнёров и как любые запросы могут быть связаны с переговорами по торговле и обороне. Дипломат отметил, что ЕС ещё предстоит выяснить, "насколько удастся связать эти вопросы между собой".

Также отмечается, что ЕС оказывает давление на Японию и Австралию, чтобы те увеличили свой вклад в поддержку Украины. Но пока в этих странах не комментируют получение такого запроса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине в 2027 году потребуется не менее 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от международных партнеров.

Впоследствии Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.