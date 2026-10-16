ЕС признал потребность Украины в 70 млрд евро внешней помощи в 2027 году

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть предоставлены международными партнерами.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении заседания Европейского совета в пятницу, 16 октября.

Источники "Европейской правды" в ЕС разъяснили, что заявленная потребность Украины в международном финансировании на сумму 70 млрд евро возникла в дополнение к средствам, предусмотренным на 2027 год кредитом ЕС на общую сумму 90 млрд евро.

"Поскольку война продолжается и ее ход сложно спрогнозировать, в тот момент, когда мы планировали кредит в размере 90 миллиардов евро, мы не могли предвидеть, какой будет ситуация в 2027 году. Но теперь понятно, что у нас есть дефицит финансирования в 70 миллиардов евро, который необходимо покрыть", – заявила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии напомнила, что ЕС одобрил кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, который покрывает две трети необходимой бюджетной и оборонной поддержки.

Источники "Европейской правды" в ЕС уточнили: речь идет о новой сумме в 70 млрд евро, которая необходима Украине в 2027 году в дополнение к 90-миллипардному кредиту ЕС.

По словам собеседников "ЕП", Брюссель планирует выполнить свое обещание: покрыть две трети новой потребности Киева.

"В общей сложности в этом году мы выделяем 45 млрд евро, и еще 45 млрд запланировано на следующий год. Дефицит финансирования на 2026 год покрыт", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Дефицит, который мы видим, приходится на 2027 год. Он составляет 70 млрд евро. Часть этого – финансирование, которое должны обеспечить партнеры, то есть та одна треть, которой нам не хватает", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине в 2027 году необходимо не менее 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от международных партнеров.

Напомним, представители Евросоюза и Украины во время совместной встречи 1 октября пришли к выводу, что в настоящее время Украина не нуждается в дополнительном международном финансировании в 2026 году.

А ранее в совместном заявлении ЕС и Украина сообщили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.