Зеленский просит у ЕС ещё 70 млрд евро на оборону в 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине потребуется не менее 70 млрд евро на защиту от агрессии России в следующем году.

Об этом Зеленский заявил во время обращения к участникам саммита Европейского совета 16 октября, пишет "Европейская правда".

По словам президента, эти деньги нужны на оборону Украины от российской агрессии.

"В следующем году война обойдётся в 155 миллиардов евро. И нам нужно не менее 70 миллиардов евро дополнительно от вас – на оборону, на оружие и на нашу стойкость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас оказать эту поддержку. Она поможет нам сдерживать Россию", – сказал Зеленский.

В частности, Украине нужна финансовая помощь, чтобы производить больше дронов и остановить российские штурмы на фронте. Тогда, как заявил Владимир Зеленский, Украина могла бы оказывать в два-три раза больше давления на Россию.

"Мы останавливаем большинство российских штурмов на фронте благодаря дронам. Мы перерезаем российские пути снабжения с помощью этих технологий. И наши дроны помогают ослаблять российскую экономику. Сейчас мы могли бы удвоить или утроить производство дронов – в зависимости от типа. Но нам просто не хватает на это денег", – сказал президент в своей речи.

Напомним, представители Евросоюза и Украины во время совместной встречи 1 октября пришли к выводу, что на данный момент Украина не нуждается в дополнительном международном финансировании в 2026 году.

А ранее в совместном заявлении ЕС и Украина заявили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.

7 октября Украина получила от Европейского Союза еще 1,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Эти деньги будут использованы на нужды в сфере обороны.