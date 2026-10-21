СМИ узнали подробности, как Маск ограничивал возможности Starlink для Украины

Американский миллиардер Илон Маск отдал распоряжение о снижении скорости работы военной версии Starlink, на которую рассчитывает Украина, и впоследствии это решение вызвало панику в Киеве и растерянность в администрации Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, которая ссылается на источники, сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что и Маск, и Трамп выразили недовольство в адрес Украины в связи с нанесением ею ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в течение последних недель, в чём президент видит причину высоких цен на энергоносители.

По словам источников, на прошлой неделе Маск ограничил скорость, с которой украинское оборудование могло подключаться к спутниковой сети, что сделало некоторые ударные и перехватывающие дроны практически бесполезными.

Два источника сообщили, что Маск и Трамп обсудили решение по Starlink во время телефонного разговора вскоре после того, как информация об ограничении скорости стала достоянием общественности.

Один из источников также утверждал, что Маск и Трамп обсуждали этот вопрос еще до принятия решения об ограничении скорости Starlink.

Публичные жалобы президента Украины Владимира Зеленского – а именно о том, что украинцы могут погибнуть, если не будет восстановлено неограниченное предоставление услуг – привели к повсеместной путанице относительно того, кто отдал приказ о снижении скорости, а также к неофициальному расследованию в Белом доме.

По словам этих источников, во время разгоревшегося скандала представители SpaceX связались с коллегами из Белого дома, пытаясь прийти к единому пониманию и выработать совместное заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия до того, как Маск отдал соответствующее распоряжение.

Сам Маск после того, как информация о снижении скорости стала достоянием общественности, написал в X: "Любые ограничения скорости или использования принимаются вооружёнными силами США и, в конечном счёте, президентом США".

В понедельник Трамп заявил журналистам, что не знает, кто несет ответственность за снижение скорости Starlink, "но я хотел бы это выяснить".

Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал в одностороннем порядке и что Трамп конкретно не приказывал принимать какие-либо ответные меры против Украины.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Маск общался с несколькими представителями администрации, в частности с Трампом, прежде чем ввести новое ограничение скорости, которое, по словам украинских чиновников, позволило российским ракетам обойти их системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что приказ об ограничении использования спутниковой системы Starshield, которую Украина применяет для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома.

Напомним, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.