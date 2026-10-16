Reuters: наказ про обмеження Starshield для України надійшов із Білого дому

Наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв’язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters стало відомо від двох американських посадовців та одного західного посадовця, обізнаних з цим питанням.

Співрозмовники агентства зазначили, що керівництво Міністерства оборони США отримало повідомлення про необхідність обмеження роботи сервісу SpaceX Starshield для українських Збройних сил.

Посадовці, які висловилися на умовах анонімності, не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив це рішення та хто був відповідальним за виконання наказу. Пентагон є найбільшим замовником Starshield, військової версії сервісу Starlink.

Водночас у відповідь на прохання прокоментувати наказ щодо обмеження роботи Starshield американський посадовець, який обіймає високу посаду, заявив: "Президент ніколи не висував такого прохання".

Білий дім не відповів на запитання про те, чи могли інші представники адміністрації висунути таке прохання.

Starshield було розроблено компанією SpaceX спеціально для урядових клієнтів та клієнтів у сфері національної безпеки, зокрема для Міністерства оборони США. Starshield використовує супутникову групу Starlink як основу своєї мережі.

Українські посадовці заявили, що ці обмеження ускладнили проведення ударних операцій проти російських військ та логістичних об’єктів на окупованій території, а також уповільнили роботу дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, пмериканський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

Портал Axios раніше повідомив, що в Білому домі заявили про непричетність до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.