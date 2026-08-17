Во Франции разбился самолет ВВС: члены экипажа получили травмы

Утром в понедельник учебный самолёт Cirrus SR-20 Воздушно-космических сил Франции потерпел крушение в Салон-де-Прованс (французский департамент Буш-дю-Рон) во время учебного полёта.

Об этом сообщило Министерство обороны Франции, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, около 10 утра по местному времени двое членов экипажа небольшого самолета ВКС подали сигнал тревоги.

В Минобороны добавили, что члены экипажа – инструктор и пилот – смогли подать сигнал, несмотря на полученные травмы.

В ведомстве добавили, что травмы обоих членов экипажа легкие. Во время аварии им удалось обойти населенные районы. Ущерб третьим лицам не нанесен.

"Двум военнослужащим из Военно-воздушной школы, находившимся на борту, удалось совершить аварийную посадку самолета на трассе RD 113 и вовремя покинуть его, прежде чем самолет загорелся", – сообщила мэрия города Салон-де-Прованс.

Ville de Salon de Provence

В настоящее время, чтобы дать возможность службам экстренной помощи и правоохранительным органам провести расследование, трасса RD 113, Via Aurelia и железнодорожная линия SNCF временно закрыты, добавили представители местных властей.

Государственное управление по расследованию и предотвращению авиационных инцидентов начало расследование с целью выяснения точных обстоятельств аварии.

Напомним, 12 августа в Турции истребитель F-16 потерпел крушение. Это произошло во время учебного полёта; пилот катапультировался.

В начале августа в Словакии вблизи деревни Окова (Банско-Бистрицкий край) разбился небольшой самолёт, погибли три человека.

Недавно в Германии потерпел крушение легкомоторный самолёт с двумя людьми на борту. Он врезался в крышу частного дома, оба человека погибли.