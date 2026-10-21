Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф уже находится в российском Санкт-Петербурге, где у него запланированы переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК, передает "Европейская правда".

В аэропорту "Пулково" Уиткоффа встречал спецпредставитель Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Вместе они прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге.

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главной темой переговоров правителя России с Уиткоффом станет война против Украины.

"Переговоры по украинскому конфликту, конечно, являются главной частью сегодняшней встречи. Мероприятие плановое, его согласовывали несколько дней. Для нас, для тех, кто готовил это мероприятие, никакой тайны не было", – сказал он

Во встрече также примет участие Дмитриев. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер не приехал из-за болезни, добавил Ушаков.

Стоит отметить, что во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба и представителей президента США Уиткоффом и Кушнером.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Кушнер, который присоединился к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.