Премьер-министр Британии намекнул на добычу нефти в Северном море после беседы с Трампом

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намекнул на возможность добычи нефти и газа в Северном море – шаг, к которому неоднократно призывал президент США Дональд Трамп.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Telegraph.

Глава британского правительства подчеркнул, что Лондон "не может игнорировать" природные ресурсы Северного моря.

Его заявление прозвучало после того, как в среду президент США заявил, что получил от Бернема заверения о возможности добычи нефти в Северном море.

"Он сказал одну очень хорошую вещь. Он сказал, что собирается открыть нефтедобычу в Северном море. Если он это сделает, вы станете богатой страной", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Премьер-министр Великобритании прямо не подтвердил слова американского президента.

"Во время телефонного разговора в прошлый понедельник я отметил, что буду придерживаться прагматичного подхода в отношении Северного моря, и это является моим намерением на будущее", – заявил Бернем.

"Там есть ресурсы. Когда люди находятся в затруднительном положении, нельзя это игнорировать, и именно поэтому я отметил это президенту", – добавил он.

Разрешение на добычу нефти в Северном море было одним из конфликтных вопросов между США и Великобританией во время премьерства предшественника Бернема, Кира Стармера. Трамп заявлял, что неоднократно пытался убедить Стармера пойти на этот шаг, но терпел неудачу.

Ранее президент США, комментируя кандидатуру нового премьера Великобритании, предположил, что преемник Стармера не откроет Северное море для добычи нефти.

Также сообщалось, что назначение Эда Милибэнда на пост министра иностранных дел Великобритании может вызвать беспокойство в Белом доме и потенциально грозит конфликтом с Вашингтоном. Милибенд, занимая пост министра энергетики, блокировал выдачу новых лицензий на бурение нефти и газа в Северном море, что было постоянным поводом для жалоб президента США Дональда Трампа на Великобританию.