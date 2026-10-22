На Кипре начали расследование финансовых дел Абрамовича
Полиция Кипра начала расследование финансовых и налоговых дел российского олигарха Романа Абрамовича после расследования СМИ.
Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".
В ходе слушаний в комитете кипрского парламента представитель полиции заявил, что они изучают события, имевшие место в период с 2003 по 2006 год, и что расследование, вероятно, продлится несколько месяцев.
Отмечается, что это стало следствием расследования, проведенного The Guardian, Бюро журналистских расследований и BBC в отношении управления разветвленной бизнес-империей Абрамовича.
Расследование установило, что помощники Абрамовича – в частности, сотрудники кипрского отделения международной аудиторской фирмы "Deloitte" – вероятно, фальсифицировали документы, отражавшие структуру его офшорных предприятий.
Согласно результатам расследования, их действия, в частности вероятная антидатировка ключевых документов, касающихся активов, вероятно, помогли компаниям, принадлежащим Абрамовичу, уклониться от уплаты налогов и скрыть активы.
Заместитель директора департамента по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадис заявил, что полиция приступила к сбору доказательств после обнародования результатов расследования и ожидает, что расследование продлится шесть месяцев, хотя он отметил, что уже прошедшее время затруднит его проведение.
Он добавил, что полиция также будет консультироваться с соответствующими органами власти для оценки имеющихся материалов.
Напомним, в сентябре Суд Европейского Союза отклонил иск Абрамовича о включении его в санкционные списки.
В прошлом году он также проиграл суд в Великобритании, где требовал отменить санкции.