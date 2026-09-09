Суд ЕС отклонил иск Абрамовича и сохранил санкции против него

Суд Европейского Союза отклонил иск российского олигарха Романа Абрамовича о включении его в санкционные списки.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда.

После полномасштабного вторжения Совет Европейского Союза заморозил средства бизнесменов, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, которые считаются существенным источником доходов для правительства России, и запретил им въезд в Европейский Союз или транзит через его территорию.

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иски в Суд Европейского Союза, оспаривая включение своего имени в санкционные списки и требуя моральной компенсации. Однако в декабре 2023 года и в сентябре 2025 года суд отклонил эти иски. Впоследствии Совет ЕС принял новые акты, которыми продлил действие санкций сначала до 15 сентября 2025 года, а затем – до 15 марта 2026 года.

В среду, 9 сентября, Суд Европейского Союза отклонил иски Абрамовича, тем самым сохранив его активы под санкциями.

Напомним, Абрамович в прошлом году также проиграл судебный процесс в Великобритании, где требовал отменить санкции.

Ранее суд ЕС подтвердил невозможность участия в акционерных собраниях и голосованиях лиц, чьи активы находятся под санкциями.