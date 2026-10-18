Румыния сбила два реактивных дрона над Чёрным морем

Вечером в субботу румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Чёрном море.

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет "Европейская правда".

В субботу, 17 октября, около 17:43, два самолета F-16 румынских ВВС, находившиеся на боевом дежурстве, взлетели с 86-й авиабазы "Борча", после того, как системы радиолокационного наблюдения обнаружили группу воздушных целей, двигавшихся примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный в юго-западном направлении.

В 17:59 первая цель вторглась в воздушное пространство Румынии и была сбита одним из самолетов F-16 в 18:01 к юго-востоку от Сулины.

Вторая цель нарушила воздушное пространство Румынии в 18:01 и была сбита другим истребителем F-16 в 18:05.



Обе цели были идентифицированы как ударные дроны семейства "Герань" с реактивным двигателем.

В течение последней недели система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны страны восемь раз фиксировала воздушные цели, перемещавшиеся в воздушном пространстве Украины вблизи границы с Румынией. В четырёх из этих случаев беспилотные летательные аппараты на короткое время проникли в национальное воздушное пространство.

Также в этот период несколько торговых судов подверглись ударам дронов в Черном море, в частности в территориальных водах Румынии. 16 октября Румыния продолжила поиски пропавших в результате атаки дронов 7 моряков.

Глава МИД Румынии Оана Цою 15 октября заявила, что Россия превращает Чёрное море в опасную зону для гражданских судов.