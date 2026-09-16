В Беларуси после переговоров с США освободили 25 политзаключенных

Специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул во время визита в Минск заявил, что 25 белорусских политзаключенных были освобождены в обмен на отмену санкций США в отношении двух белорусских компаний.

Об этом Коул написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Упомянутые 25 заключенных уже вышли на свободу, заявил спецпосланник США.

"Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Мы и в дальнейшем будем улучшать отношения между США и Беларусью и работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем добиться освобождения еще большего числа людей", – написал Коул.

Фото: Джон Коул у Х

Среди освобожденных – директор БелаПАН Дмитрий Наважилов, журналист Андрей Александров и его жена Ирина Злобина, бизнесмен и культурный менеджер Павел Белавус, генеральный директор медиа TUT.BY Людмила Чикина.

Также в списке – бывший следователь Явлен Юшкевич, музыканты Евгений Бурло, Андрей Яремчик, Алесь Чумаков, предпринимательницы Татьяна Кузина и Яна Пинчук, активистка Алена Лазарчик, адвокат Анастасия Лазаренко, волонтер Светлана Якубович, ІТ-специалист Павел Петрученя, журналист Кирилл Позняк.

Напомним, в обмен на освобождение политзаключённых США снимут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Спецпосланник президента США по делам Беларуси прибыл в Минск во вторник. Там Коул провёл переговоры с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что освобожденный из белорусской исправительной колонии журналист Анджей Почобут во вторник, 8 сентября, пересек границу Польши с Беларусью. Почобут вышел на свободу в конце апреля после пяти лет, проведенных в белорусской исправительной колонии строгого режима.