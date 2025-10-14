В МИД Украины осудили новую волну репрессий в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины осудили новую волну репрессий режима Лукашенко в рамках так называемого "дела Гаюна".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление в МИД обнародовали 14 октября.

В МИД отметили, что обратили внимание на заявление белорусского правозащитного центра „Вясна" относительно очередной волны репрессий режима Лукашенко против граждан Беларуси в рамках так называемого "дела Гаюна".

"С огорчением констатируем, что в соседней Беларуси поводом для зачисления в лагерь "предателей", "свядомых" или, как любит выражаться Александр Лукашенко, "отморозков" может стать что угодно, даже неосторожно произнесенное на белорусском языке слово. Убеждены, что такие произвольные задержания имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому Александр Лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он сажает в тюрьмы", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия белорусских властей представляют собой системное и грубое нарушение прав человека и основополагающих международно-правовых документов, таких как Декларация прав человека и Хельсинкский заключительный акт.

В МИД призвали международное сообщество усилить давление на Александра Лукашенко и его соратников, а также напомнили, что Беларусь де-факто стала соучастницей агрессии России против Украины и должна понести свою часть ответственности.

"Верим, что в будущем демократическая Беларусь пройдет путь очищения от преступлений лукашенковской диктатуры, восстановит свою независимость и суверенитет после лет российского господства и вернется в семью европейских народов, к которой она принадлежит исторически, политически и культурно", – добавили в заявлении.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных, они пересекли белорусско-литовскую границу. Среди освобожденных в том числе сотрудник представительства ЕС в Беларуси.

Параллельно стало известно, что США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

В то же время один из известных оппозиционеров, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, не захотел пересечь границу с Литвой и "исчез", после чего выяснилось, что его вернули в колонию.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко пытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя такие шаги, как освобождение политзаключенных.

