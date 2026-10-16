В Молдове упал и взорвался дрон

В пятницу, 16 октября, в Молдове зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщило Министерство обороны страны в Facebook, передает "Европейская правда".

Отмечается, что дрон разбился и взорвался вблизи села Скаяны Дондюшанского района страны.

В настоящее время выясняются дополнительные подробности.

В Минобороны призвали людей, обнаруживших какие-либо неизвестные объекты или обломки, не прикасаться к ним и не перемещать их.

В ночь на 16 октября и утром в пятницу несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.

В ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины беспилотник снова нарушил воздушное пространство Молдовы. Министр обороны заявил, что этот дрон "однозначно" российский.