СМИ: "дорожная карта" на пути к членству Украины в ЕС предусматривает завершение переговоров до 2030 года

"Дорожные карты", которые ЕС готовит для четырёх стран, считающихся лидерами евроинтеграции, будут содержать ориентировочные даты завершения переговоров о вступлении – для Украины это конец 2029 года.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в X, пишет "Европейская правда".

Журналист подчеркнул, что речь идет не о дате вступления в ЕС, а именно о завершении переговоров.

Для Черногории такой датой, как предполагается, является 2026 год.

Для Албании и Молдовы речь идет о конце 2027-го – начале 2028 года.

В случае Украины в качестве срока завершения переговоров о вступлении назван конец 2029 года.

В то же время журналист позже уточнил, что в случае Украины и Молдовы "дорожные карты" не будут сосредоточены на завершении переговоров, а будут содержать ожидания на 2027 год. Вопрос более конкретных дат завершения переговоров о вступлении будет решаться позже.

"ЕвроПравда" сообщала, что ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.

Напомним, во вторник, 13 октября, ЕС открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины. Всего Украина открыла уже четыре из шести кластеров.