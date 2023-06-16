Швейцарское село выжило после гигантского оползня, из-за которого жители эвакуированы уже месяц

Швейцарское село Бриенц осталось почти невредимым после гигантского оползня, угрозу которого предусмотрели заранее и заставили всех людей покинуть дома еще в мае.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Ночью в четверг прогнозы оправдались – с горы сошла порода общим объемом более 2 млн кубометров, остановившись в десятке метров от крайних домов.

MICHAEL BUHOLZER/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

Стихийное бедствие, из-за которого люди еще в мае вынуждены были эвакуироваться, не нанесло домам явного ущерба, но вернуться домой жители Бриенца пока не смогут – по оценкам специалистов, на склоне холма еще около миллиона кубометров нестабильной породы, которая в любой момент может обвалиться.

Даже если масса камней не поглотит дома, есть риск, что во время оползня камни будут разлетаться по сторонам на большое расстояние и могут попасть в окна и серьезно травмировать людей.

Напомним, всех жителей крошечного, но старинного села – около 70 человек – принудительно эвакуировали в середине мая, когда специалисты пришли к выводу, что обвал неизбежно произойдет в ближайшее время.

Гора, возвышающаяся рядом с селом, всегда была нестабильной, но этой весной осыпание породы активизировалось, что заставило местные власти ускорить планы с эвакуацией.

За недели, прошедшие после эвакуации, некоторые люди начали порываться вернуться домой, поскольку ничего не происходило и со склона осыпались лишь единичные камни. В первую неделю июня жителям Бриенца разрешили ненадолго возвращаться домой за вещами.