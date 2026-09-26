Трамп надеется, что Зеленский и Путин заключат соглашение до "суровой зимы"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее заключение соглашения об урегулировании войны РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Он рассказал, что во время последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским обсуждал с ним "множество различных тем, и по многим из них у нас есть очень сильное согласие".

"Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он заключил соглашение с Путиным, и я хочу, чтобы Путин договорился с ним. В прошлом месяце в войне между Украиной и Россией погибло 25 000 человек. Месяцем ранее погибло 32 000 человек. Это преимущественно солдаты. 97 % – солдаты. Но независимо от того, солдаты это или гражданские, представьте себе: 32 000. Два месяца назад – 33 000 человек", – сказал Трамп.

По словам американского президента, и Зеленский, и Путин "хотят урегулирования".

"Однажды, надеемся, в недалеком будущем, возможно, ещё до наступления суровой зимы, они заключат соглашение", – добавил Трамп.

Напомним, 22 сентября Зеленский проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После встречи Зеленский заявил, что Трамп положительно относится к предоставлению лицензий на ракеты для Patriot.

Он также сказал, что Трамп не просил Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.