СМИ: Трампу предлагают ослабить санкции против России в обмен на освобождение политзаключенных

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джон Коул предложил новую стратегию в отношении России: добиваться освобождения политических заключенных в обмен на ослабление санкций и возобновление экономических связей с Москвой.

Об этом говорится в публикации The Atlantic, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в публикации, американский президент поддержал эту идею.

Издание напоминает, что Коул опробовал такой подход в Беларуси: после освобождения сотен политзаключенных США ослабили санкции и начали переговоры о закупке белорусского калия.

Теперь Коул хочет применить эту модель к России.

Американские представители также рассматривают масштабные бизнес-соглашения с Россией как часть стратегии достижения мира.

Параллельно США пытаются договориться об ограниченном прекращении огня, в частности в отношении ударов по энергетической инфраструктуре и судоходству в Чёрном море. Однако Россия продолжает атаки на Украину, а украинские чиновники не ожидают серьезных мирных переговоров в ближайшее время.

По замыслу Коула, освобождение политзаключенных и постепенное возобновление торговли могли бы создать новые каналы диалога между США и Россией и подтолкнуть Кремль к прекращению войны. Критики этой стратегии опасаются, что обмен освобождения политических заключенных на ослабление санкций, напротив, может побудить авторитарные режимы брать новых людей в заложники.

В понедельник Белый дом выдвинул кандидатуру Коула на должность специального президентского посланника по вопросам заложников в ранге посла – эта должность требует утверждения Сенатом.

На просьбу прокомментировать его миссию представитель Белого дома отметил: "Президент и его команда по-прежнему стремятся играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом в отношении того, что нам в конечном итоге удастся заключить мирное соглашение".

Коул планирует координировать свои действия со Стивом Уиткоффом, который является основным контактным лицом Трампа в отношениях с российской стороной.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в Белом доме рассматривают возможность подписания с Россией определенных бизнес-соглашений, чтобы "подтвердить свои благие намерения".

Стоит отметить, что российская сторона уже пыталась "заманить" Трампа выгодами от потенциального экономического сотрудничества, говоря о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов, алюминия, проектах в Арктике, привлечении американских компаний к продаже в Европу российского природного газа.