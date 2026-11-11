Сибига – Польше: Кремль хочет посеять сомнения в том, что доверие было ошибкой

Глава МИД Андрей Сибига считает, что Украина и Польша не должны поддаваться попыткам России внести разлад в их отношения, а также отмечает прогресс в урегулировании исторического спора.

Об этом он написал в статье для Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

По словам министра, Россия пытается приуменьшить значение опыта первых месяцев после полномасштабного вторжения, посеять сомнения и убедить, что доверие было ошибкой, а солидарность – бесполезной.

"У нас достаточно мудрости, чтобы распознать этот замысел, и достаточно взаимного уважения, чтобы противостоять ему. Наши народы сами будут решать, какими будут содержание, уровень и тон взаимных отношений. Это право мы не отдадим врагу", – подчеркнул Сибига.

По его словам, в каждой демократии ведутся острые споры – это естественно.

"Однако антиукраинская риторика не должна становиться инструментом политической борьбы. Именно на такие расколы рассчитывает Москва. Мы хотим, чтобы во всех странах Европы Украина объединяла, а не была темой, которая разделяет", – отметил министр.

Он признал, что Волынская трагедия остается глубокой раной.

"Мы слышим голос поляков, которые ожидают объективного взгляда на события тех лет, достойного почтения памяти жертв и захоронения своих близких. В Украине также помнят об украинцах, которые в тот же период погибли или стали жертвами принудительных переселений", – написал Сибига.

"Память одного народа не должна подрывать память другого. Эти принципы уже позволили перейти от деклараций к конкретным действиям. Мы достигли исторического прогресса. Впервые мероприятия в этой сфере приобрели такой масштаб", – добавил он.

При этом, как отметил министр, нельзя допустить, чтобы Кремль цинично использовал боль этих семей.

"Решение сложных вопросов не означает забвения. Это мужество в поиске правды. К такой позиции призывал оба народа святой Иоанн Павел II, напоминая, что выше того, что разделяет, следует ставить то, что объединяет", – резюмировал Сибига.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие архивов СБУ и разведки, касающихся событий на Волыни.

В августе украинские и польские специалисты завершили эксгумации на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая.