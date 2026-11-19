Во время российской атаки на Киев в четверг, 19 ноября, один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов.

Эту информацию в своем аккаунте в Х подтвердил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в результате удара дрона здание посольства получило незначительные повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет.

"Мы выясняем, что именно произошло. Сейчас нашим приоритетом является благополучие наших сотрудников", – отметил министр.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал в своем аккаунте в Х фотографии поврежденного посольства, а также подчеркнул необходимость дать решительный отпор российскому террору.

"Мы призываем международное сообщество самым решительным образом осудить нападения России на иностранных дипломатов и выражаем нашу решительную поддержку нашим голландским коллегам", – подчеркнул он.

Russia's attacks on Kyiv have once again damaged a diplomatic mission. The Embassy of the Netherlands in Ukraine has sustained minor damage. Fortunately, no one was injured. We urge the international community to condemn in the strongest terms Russia's attacks on foreign diplomats and express our strong support for our Dutch colleagues. @ministerBZ Putin’s terror must face strong responses. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 19, 2026

Во вторник стало известно, что российская атака на Днепр повредила почетное консульство Австрии.

В ноябре прошлого года Россия массированно атаковала украинские регионы, в результате чего пострадало посольство Азербайджана в Киеве.

В конце сентября того же года российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине.

Тогда же пострадало представительство Европейского Союза в Украине.