В Польше предварительно насчитали 19 БпЛА, нарушивших воздушное пространство

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны нарушили 19 беспилотников – по крайней мере из тех, которые точно зафиксированы.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

Туск сообщил, что польские военные насчитали 19 БПЛА, которые нарушили воздушное пространство.

"Зафиксировано и отслежено 19 нарушений воздушного пространства. И это не финальные данные", – сказал премьер.

"Впервые за время этой войны значительная часть этих дронов залетели в Польшу непосредственно из Беларуси", – добавил он.

В то же время карты украинских мониторинговых каналов свидетельствуют, что дроны, которые залетали из Беларуси в Польшу, сначала залетали в Беларусь из Украины.

Туск отметил, что польские и союзные патрульные истребители сбили "по меньшей мере три" беспилотника, которые определили как представляющие прямую угрозу.

Также он сообщил, что Варшава задействует ст. 4 Североатлантического договора – она предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

Ранее в Польше сообщили о падении дрона на жилой дом в селе недалеко от границы с Беларусью.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.