Как Украина снизила темпы реформ на пути в ЕС и поменялась местами с Молдовой

Последние три года прошли для Киева практически без реформ. За это время на пути к вступлению в ЕС мы пропустили вперед Молдову, но проблема не только в этом. Существует угроза, что отставание станет необратимым, если темпы реформ не ускорятся немедленно.

Дело в том, что три других кандидата, включая Молдову, после появления в ЕС "аппетита к расширению", то есть принципиальной готовности принимать новых членов, в разы ускорили темпы реформирования. Украина в то же время лишь замедляет реформы, давая аргументы тем, кто сомневается в перспективе нашего членства.

В документах Еврокомиссии подчеркивают: ничего необратимого не произошло. Нас держат в группе по политическим соображениям, даже ценой задержки продвижения Молдовы.

О том, как Украина увеличила отставание от трёх основных претендентов на членство в ЕС и что следует делать, – в важной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчет-2026 и что будет с членством в ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о том, как Европейская комиссия оценила реформы в Украине за прошлый год, а также о "дорожных картах" для четырёх ведущих кандидатов на вступление в ЕС. Они продемонстрировали серьёзные различия в степени их продвижения к членству.

Черногория, хотя и испытывает определенные политические проблемы с соседней Хорватией, готовится к вступлению уже в ближайшее время.

Согласно "дорожным картам", Албания занимает второе место и отстает от черногорцев более чем на год. Подготовка договора о вступлении, которая для черногорцев запланирована до конца 2026 года, в Албании запланирована на 2028 год.

Следом за албанцами идет Молдова, которая также должна завершить работу над договором в 2028 году.

А уже за Молдовой со значительным отставанием идет Украина.

Все это данные "дорожных карт" – нового документа, прогнозирующего продвижение к вступлению в ЕС исходя из ожиданий Еврокомиссии относительно темпов реформ в каждой из стран-кандидатов.

Уровень текущей готовности стран-кандидатов к членству – немного иной.

Среди стран-лидеров порядок тот же: Черногория первая, Украина последняя. Но разрыв между ними – совсем не такой, как указывают "дорожные карты".

"Европейская правда" на эту тему традиционно подготовила таблицу, с которой можно ознакомиться в полной версии статьи.

Она свидетельствует, что Украина – единственное из государств, претендующих на роль лидеров, у которого остались "красные" главы, то есть те сектора, где даже лошадь не валялась.

Три года назад наше отставание от лидера было значительно меньше и точно не казалось непреодолимым. Тогда средний уровень подготовки Черногории составлял 3,1 балла, а украинский – 2,3 балла. Албания находилась между нами, Молдова – значительно позади нас (с показателем 1,9).

Сейчас картина принципиально иная.

Главная сенсация 2026 года – то, что Черногория достигла показателя в четыре балла (точнее, у неё 3,98). А именно четыре балла, на языке ЕС – "хорошее соответствие европейскому праву", являются уровнем, который считается достаточным для полноправного членства в Евросоюзе.

Вторая сенсация – это Молдова. Три года назад она была аутсайдером среди стран, входящих в процесс расширения, и тогда в Киеве любили повторять, что молдаване идут в ЕС на прицепе у Украины. Парадоксально, но эту фразу до сих пор приходится слышать от украинских чиновников. Хотя данные свидетельствуют: теперь на прицеп превращается скорее Украина.

Строка таблицы под названием "Изменение за год" у Украины обозначена желтым цветом, а у трех других лидеров – зеленым.

В этом году отчет Европейского Союза снова дал Украине небольшой плюс в оценке (отметив, впрочем, что в некоторых сферах делает это вопреки действиям украинской власти).

Но главное значение имеет не факт прогресса, а его темп. Здесь ситуация в Украине близка к катастрофической.

Год за годом Киев реализует реформы все медленнее. Услышит ли он в этом году сигнал о необходимости ускориться?

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчет-2026 и что будет с членством в ЕС.