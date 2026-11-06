Як Україна обвалила темпи реформ на шляху до ЄС і помінялася місцями з Молдовою

Останні три роки минули для Києва майже без реформ. За цей час на шляху до вступу в ЄС ми пропустили поперед себе Молдову, але проблема не лише у цьому. Є загроза, що відставання стане незворотним, якщо темпи реформ не зростуть негайно.

Річ у тім, що три інших кандидати, включно з Молдовою, після появи у ЄС "апетиту до розширення", тобто принципової готовності приймати нових членів, прискорили темпи реформування у рази. Україна у той самий час лише уповільнює реформи, даючи аргументи тим, хто має сумнів у перспективі нашого членства.

Документи Єврокомісії наголошують: незворотного не сталося. Нас тримають у групі з політичних міркувань, навіть ціною затримки руху Молдови.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у важливій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС. Далі – стислий її виклад.

"Європейська правда" вже розповідала про те, як Європейська комісія оцінила реформи в Україні за минулий рік, а також про дорожні карти для чотирьох провідних кандидатів на вступ до ЄС. Вони показали серйозну відмінність у рівні їхнього наближення до членства.

Чорногорія хоч і має певні політичні проблеми з сусідньою Хорватією – готується до вступу вже ближчим часом.

Дорожні карти кажуть, що Албанія – на другому місці та відстає від чорногорців більше ніж на рік. Підготовка договору про вступ, яка для чорногорців стоїть у плані до кінця 2026 року, в Албанії запланована на 2028-й.

На п'яти албанцям наступає Молдова, яка теж має завершити роботу над договором у 2028-му.

А вже за Молдовою зі значним відставанням іде Україна.

Це все були дані "дорожніх карт" – новий документ, що прогнозує просування до вступу в ЄС виходячи з очікувань ЄК щодо темпу реформ у кожній з кандидаток.

Рівень поточної готовності держав-кандидатів до членства – трошки інакший.

Серед держав-лідерів порядок той самий: Чорногорія перша, Україна остання. Але розрив між ними – зовсім інший, ніж кажуть дорожні карти.

"Європейська правда" на цю тему традиційно підготувала таблицю, з якою можна ознайомитися у повній версії статті.

Вона свідчить, що Україна – єдина з держав, що претендують на роль лідерів, у якої лишилися "червоні" глави, тобто ті сектори, де навіть кінь не валявся.

Три роки тому наше відставання від лідера було значно меншим і точно не видавалося нездоланним. Тоді середній рівень підготовки Чорногорії складав 3,1 бала, а український – 2,3 бала. Албанія була між нами, Молдова – суттєво позаду нас (із показником в 1,9).

Зараз картина принципова інакша.

Головна сенсація 2026 року – те, що Чорногорія досягла показника у чотири бали (точніше, у неї 3,98). А саме чотири бали, мовою ЄС – "добра відповідність європейському праву", є рівнем, що вважають достатнім для повноправного членства у Євросоюзі.

Друга сенсація – це Молдова. Три роки тому вона була аутсайдером серед держав розширення, і тоді у Києві любили повторювати, що молдавани йдуть до ЄС причепом до України. Парадоксально, але цю фразу доводиться чути від українських посадовців і досі. Хоча дані свідчать: тепер на причеп перетворюється скоріше Україна.

Рядок таблиці, що має назву "Зміна за рік", в України жовтий, а у трьох інших лідерів – зелений.

Цього року звіт Європейського Союзу знову дав Україні невеликий плюс в оцінці (зазначивши, утім, що в деяких сферах робить це усупереч діям української влади).

Але головне значення має не факт прогресу, а його темп. Тут ситуація в Україні близька до катастрофічної.

Рік за роком Київ втілює реформи дедалі повільніше. Чи почує цього року сигнал про необхідність пришвидшитися?

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.