Как конституционный кризис в Польше ударил по премьеру Туску и почему он может усугубиться
Новости — Понедельник, 9 ноября 2026, 19:00 —
Всего неделю назад события в Варшаве были в числе главных новостей Европы.
Они развивались бурно и молниеносно.
Смена руководства в Конституционном трибунале Польши (аналог Конституционного суда) при активной поддержке правительства премьера Дональда Туска. Заявления оппозиции о государственном перевороте со стороны властей. Массовые митинги польских правых у здания Конституционного трибунала – и внезапный визит туда в ночь на 31 октября президента Кароля Навроцкого.
Прошла неделя – и конфликт вокруг Конституционного трибунала, хотя и отошел на второй план из-за теракта в Кракове, тем не менее все еще далек от завершения.
О том, кто сейчас выигрывает, а кто проигрывает в этом конфликте и как он может развиваться, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Кризис в ущерб Туску: как битва за Трибунал бьет по премьеру Польши и какой выход предлагают. Далее – краткое изложение статьи.
На протяжении многих лет контроль над Конституционным трибуналом был одним из ключевых политических активов предыдущей правящей партии Польши – "Право и справедливость" ("ПиС"). За восемь лет пребывания у власти партия сумела полностью обновить состав Трибунала, назначив судьями лояльных к себе юристов.
Это стало серьезной проблемой для нынешней коалиции во главе с Дональдом Туском, поскольку делало невозможным выполнение целого ряда предвыборных обещаний.
В конце 2025 года истекли полномочия сразу восьми судей Конституционного трибунала – и это давало правящей коалиции Дональда Туска назначить туда свое большинство. Однако президент Кароль Навроцкий решил не допустить такого сценария.
Он отказался принимать присягу у пяти из восьми вновь назначенных судей Трибунала, истолковав в свою пользу статью конституции об избрании судей Конституционного трибунала. А когда в коалиции решили привести новых судей к присяге без участия президента – заявил о непризнании их полномочий.
Впрочем, в коалиции не собирались с этим мириться. И в последние дни октября запустили сценарий смены власти.
Назначенные нынешней властью судьи взяли под контроль здание Трибунала и его сайт, а главное – проголосовали за временное отстранение от исполнения обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.
На заседании 3 ноября судьи под руководством нового председателя – Анны Корвин-Пьотровской – оперативно утвердили бюджет Трибунала на следующий год и методом жеребьевки распределили между собой дела.
Впрочем, "новейший" подход к определению кворума для проведения первого заседания выглядит откровенно неправомерным. Логика нового руководства Трибунала встретила однозначное неприятие со стороны польских конституционалистов.
Как бы то ни было, Анне Корвин-Пьотровской удалось разблокировать работу Трибунала. Следующее заседание должно состояться 10 ноября.
Между тем данные социологических опросов свидетельствуют об обратном. Обнародованный 5 ноября опрос IBRiS показывает, что конституционный кризис снизил на 2,5 пункта уровень поддержки "Гражданской коалиции" Дональда Туска – до 27,2%.
Зато выросли рейтинги партий правой оппозиции, избиратели которых были мобилизованы событиями вокруг Трибунала.
Одно из наиболее популярных предложений по урегулированию конституционного кризиса заключается в полной перезагрузке Конституционного трибунала, но у него пока нет шансов на реализацию.
Второй путь к политическому выходу из кризиса заключается в прямых переговорах президента и премьера один на один, но Кароль Навроцкий отказался.
Ну а в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос о разрешении на арест своего бывшего председателя Богдана Свенчковского, что должно стать ударом по команде президента и катализатором новой волны кризиса.
Подробнее о ситуации вокруг Конституционного трибунала и о том, почему она может еще более обостриться, – в материале Юрия Панченко Кризис в ущерб Туску: как битва за Трибунал бьет по премьеру Польши и какой выход предлагают.