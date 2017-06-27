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ПАРЄ офіційно дозволила розпочати процедуру відставки Педро Аграмунта

Вівторок, 27 червня 2017, 12:55
оновлено
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Парламентська асамблея Ради Європи схвалила рішення про внесення змін до власного регламенту, дозволивши змістити з посади президента Педро Аграмунта.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За відповідно резолюцію проголосувало 154 депутати, проти – 30, ще 13 депутатів утрималися.

До проекту рішення було запропоновано тринадцять поправок і, за традиційною процедурою ПАРЄ, їх мали розглянути та проголосувати в залі. Однак – очевидно, за попередньою домовленістю – всі без винятку автори поправок почергово заявили, що відмовляються від них, через що жодна з пропозицій не була поставлена на розгляд.

Єдина поправка, від якої не відмовився автор, пропонувала знизити кількість голосів для імпічменту президента з двох третин до простої більшості. Однак її розгляд також не проводився – частина депутатів скористалися процедурним правом та заблокували винесення на голосування.

Таким чином, ПАРЄ отримує право звільнити також діючого президента через "втрату довіри до нього", для цього необхідно мати дві третини голосів. В разі, якщо процедура завершилася успішно, її наслідки не обмежуються звільненням. Представник керівництва, звільнений в особливому порядку, позбавляється "автоматичних" посад в ключових органах ПАРЄ, а у майбутньому не зможе отримати статус почесного члена та почесного президента асамблеї.

Також ця особа довічно не зможе брати участь у подальших виборах президента, віце-президента або керівника чи заступника керівника будь-якого комітету.

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