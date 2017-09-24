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Мадрид бере під контроль поліцію Каталонії, щоб завадити референдуму

Неділя, 24 вересня 2017, 10:19
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Іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.

Про це повідомляє видання La Vanguardia.

Мадрид призначив нового керівника каталонської та іспанської поліції в автономному регіоні. Ним став полковник Цивільної гвардії Дієго Перес де лос Кобос.

Влада в Мадриді обґрунтувала такий крок необхідністю покращення координації дій правоохоронних сил. Проте влада Каталонії відмовилися погодитися із цим, назвавши ці дії втручанням у справи місцевої поліції.

У регіон також стягують тисячі поліцейських для недопущення референдуму про незалежність.

В іспанській генпрокуратурі вважають, що призначення Кобоса виправдано законом, який регулює спільні операції в автономному регіоні. Ця схема роботи залишиться в силі до 1 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Каталонії Жоакім Форн повідомив, що місцевий уряд відкидає втручання в справи регіональної поліції.

"Лідер каталонської поліції не передаватиме свої функції", - сказав він.

Поки неясно, як місцева влада і поліція можуть не виконати розпорядження Мадрида.

Нагадаємо, цього тижня Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму про незалежність.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що уряд Іспанії фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний стан в регіоні.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці кількох міст Каталонії, щоб висловити підтримку референдуму про незалежність та вимагати звільнення затриманих каталонських чиновників.

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