У Каталонії тривають вуличні протести на підтримку референдуму

Неділя, 24 вересня 2017, 17:49

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У багатьох містах Каталонії сьогодні тривають вуличні акції на підтримку проведення референдуму про незалежність.

Про це повідомляє каталонське видання La Vanguardia.

Основна акція проходить у Барселоні, де кілька тисяч протестуючих зібралися в центрі з гаслами "Ми проголосуємо!" та роздавали зразки бюлетенів.

Виступаючи перед демонстрантами, президент каталонського парламенту Карме Форкаделл заявив, що вони повинні протистояти "провокаціям" з боку центрального уряду.

"Вони бачать насильство в Каталонії. Його не було і не буде. Ми - мирні люди, і все, що ми хочемо, - це дотримання наших прав", - заявив Форкадел.

Нагадаємо, іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.

Цього тижня Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що уряд Іспанії фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний стан в регіоні.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці кількох міст Каталонії, щоб висловити підтримку референдуму та вимагати звільнення затриманих каталонських чиновників.