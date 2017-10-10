Мер Барселони закликала владу Каталонії не проголошувати незалежність

Вівторок, 10 жовтня 2017, 08:12

Мер Барселони Ада Колау заявила, що самих лише результатів референдуму недостатньо для проголошення незалежності.

Про це повідомляє El Pais.

За її словами, результати голосування "не можуть стати гарантією для проголошення незалежності, але є можливістю для побудови діалогу і міжнародного посередництва".

Вона закликала лідерів Каталонії і Іспанії знизити градус напруженості і почати "будувати мости".

Звертаючись до прем’єра Іспанії Маріано Рахоя, Колау застерегла його від застосування статті 155 конституції, яка передбачає призупинення статусу автономії Каталонії.

Як відомо, 10 жовтня парламент Каталонії має зібратися вперше після референдуму для обговорення результатів голосування. Проголошення незалежності в порядку денному немає, однак в уряді Іспанії не виключають такого розвитку подій.

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтвердила свою підтримку єдності Іспанії.

Франція заявила, що не визнає Каталонію, якщо регіональний уряд впровадить одностороннє проголошення незалежності від Іспанії.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

Читайте також: "З референдумом на вихід: Іспанія зробила крок до відокремлення Каталонії".