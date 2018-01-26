"Представництво ДНР" в Марселі продовжує діяти попри вимогу прокуратури

П'ятниця, 26 січня 2018, 17:38

Так зване представництво "ДНР" у Марселі вже запустило свій сайт та продовжує діяти, попри вимогу прокуратури Франції заборонити діяльність цієї організації.

Про офіційний запуск сайту повідомив голова "представництва" Юбер Файяр (регіональний французький політик) у своєму Twitter.

"Офіційний запуск веб-сайту представництва Донецької Народної Республіки у Франції www.donetsk-france.org", - написав він.

Нагадаємо, у французькому місті Марсель 25 вересня 2017 року відбулося відкриття так званого "представництва "ДНР". Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила, що прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації так званого "представництва ДНР".

Перше засідання у цій справі мало відбутися в четвер, але було перенесено на 1 березня на прохання відповідачів.