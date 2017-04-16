Эрдоган выиграл референдум об увеличении полномочий, подсчитано 99,99% участков

Воскресенье, 16 апреля 2017, 22:16

Полномочия действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут существенно увеличены после утверждения изменений в конституцию, принятых на референдуме в воскресенье.

После подсчета данных с 99,99% участков по территории страны сторонники референдума лидируют, имея 51,35% поддержки, свидетельствуют данные государственного агентства Anadolu.

Также осталось подсчитать данные с нескольких зарубежных участков, которые не влияют на итоги голосования

Общее количество голосов почти достиглО 49 миллионов, одна разница между голосами "за" и "против" составила всего 315 тысяч. Более чем 150 тысяч из этого преимущества обеспечили турки Германии и Нидерландов, которые проголосовали в поддержку инициативы Эрдогана на фоне обострения турецко-немецких и турецко-нидерландских отношений.

Немецкий МИД уже призвал турок "спокойно" воспринять победу Эрдогана на референдуме.

Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Эрдоган получает всю полноту власти в стране.