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Трамп: Обама ничего не делал по РФ, так как ждал победы Клинтон

Понедельник, 26 июня 2017, 16:43
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник, экс-президента США Барак Обама ничего не делал по поводу вмешательства России в выборы, потому что ожидал победы Хиллари Клинтон.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Причина, почему Обама НИЧЕГО не сделал по России после того, как ЦРУ проинформировало его о вмешательстве, в том, что он ожидал победы Клинтон и не хотел раскачивать лодку.

Он не противодействовал, он был в сговоре или помешал, и это ничего хорошего не принесло демократам и нечестной Хиллари", - написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп написал похожий твит - обвинил своего предшественника, экс-президента США Барака Обаму, в бездействии в вопросе вмешательства России в американские выборы 2016 года.

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