Трамп: Обама ничего не делал по РФ, так как ждал победы Клинтон

Понедельник, 26 июня 2017, 16:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник, экс-президента США Барак Обама ничего не делал по поводу вмешательства России в выборы, потому что ожидал победы Хиллари Клинтон.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Причина, почему Обама НИЧЕГО не сделал по России после того, как ЦРУ проинформировало его о вмешательстве, в том, что он ожидал победы Клинтон и не хотел раскачивать лодку.

Он не противодействовал, он был в сговоре или помешал, и это ничего хорошего не принесло демократам и нечестной Хиллари", - написал он.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 червня 2017 р.

...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 червня 2017 р.

Накануне президент США Дональд Трамп написал похожий твит - обвинил своего предшественника, экс-президента США Барака Обаму, в бездействии в вопросе вмешательства России в американские выборы 2016 года.