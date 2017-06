Трамп: Обама ничего не делал по РФ, так как ждал победы Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник, экс-президента США Барак Обама ничего не делал по поводу вмешательства России в выборы, потому что ожидал победы Хиллари Клинтон.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Причина, почему Обама НИЧЕГО не сделал по России после того, как ЦРУ проинформировало его о вмешательстве, в том, что он ожидал победы Клинтон и не хотел раскачивать лодку.

Он не противодействовал, он был в сговоре или помешал, и это ничего хорошего не принесло демократам и нечестной Хиллари", - написал он.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win..

...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good.