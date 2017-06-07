Эрдоган поддержал Катар в конфликте с арабскими странами

Турция продолжит дипломатические отношения с Катаром и выступает против его изоляции странами Персидского залива.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
"Я хочу четко сказать, что мы не одобряем санкций в отношении Катара", - сказал Эрдоган.
"Эти события, которые происходят в то время, когда мы нуждаемся в солидарности и сотрудничества больше, чем когда-либо, не принесут ничего хорошего ни для одной страны в регионе", - заявил он.
По данным агентства, Эрдоган пытается снять напряжение между Катаром и странами, которые обвинили его в поддержке терроризма.
По словам источника в окружении президента, Эрдоган уже имел накануне телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Малайзии Наджибом Бин Тун Абдул Разаком, королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифом, королем Иордании Абдалла II и премьер-министром Ливана Саадом Харири.
В понедельник он также имел телефонные разговоры с рядом лидеров других арабских государств. По словам источника, Эрдоган заявил, что в случае необходимости Турция готова сделать все возможное для разрешения кризиса.
Напомним, уже девять стран, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивская Республика, Маврикий и Мавритания разорвали дипломатические связи с Катаром.
Правительство Иордании заявило, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре.
Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".
Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.
Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.
Отметим, что президент США Дональд Трамп считает своей заслугой решение стран Персидского залива разорвать дипломатические связи с Катаром.