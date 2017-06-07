Эрдоган поддержал Катар в конфликте с арабскими странами

Среда, 07 июня 2017, 08:07

Турция продолжит дипломатические отношения с Катаром и выступает против его изоляции странами Персидского залива.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

"Я хочу четко сказать, что мы не одобряем санкций в отношении Катара", - сказал Эрдоган.

"Эти события, которые происходят в то время, когда мы нуждаемся в солидарности и сотрудничества больше, чем когда-либо, не принесут ничего хорошего ни для одной страны в регионе", - заявил он.

По данным агентства, Эрдоган пытается снять напряжение между Катаром и странами, которые обвинили его в поддержке терроризма.

По словам источника в окружении президента, Эрдоган уже имел накануне телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Малайзии Наджибом Бин Тун Абдул Разаком, королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифом, королем Иордании Абдалла II и премьер-министром Ливана Саадом Харири.

В понедельник он также имел телефонные разговоры с рядом лидеров других арабских государств. По словам источника, Эрдоган заявил, что в случае необходимости Турция готова сделать все возможное для разрешения кризиса.

Напомним, уже девять стран, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивская Республика, Маврикий и Мавритания разорвали дипломатические связи с Катаром.

Правительство Иордании заявило, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Выплаты якобы предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" и представителям иранских сил безопасности.

Отметим, что президент США Дональд Трамп считает своей заслугой решение стран Персидского залива разорвать дипломатические связи с Катаром.