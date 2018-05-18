Отруєння аміаком: Україна програла РФ суперечку в СОТ

Україна вперше програла Росії суперечку в рамках Світової організації торгівлі.

Арбітраж СОТ визнав порушення, допущені Україною при проведенні антидемпінгового розслідування стосовно аміачної селітри походженням із РФ.

Таким чином, СОТ задовольнила вимоги РФ та вимагає від України "прибрати порушення".

Текст даного рішення вже підготовлений; очікується, що про нього буде оголошено ближчим часом. Цю інформацію "Європейській правді" неофіційно підтвердили декілька джерел, близьких до уряду. За їхніми словами, СОТ вже надіслала українській стороні попередній текст рішення – один із наших співрозмовників мав можливість ознайомитися з ним.

Офіційна публікація цього документа на сайті СОТ має відбутися протягом найближчих тижнів. Після цього рішення буде вважатися таким, що набрало чинності та є обов’язковим до виконання. До офіційної публікації сторонам заборонено коментувати справу.

Нагадаємо, антидемпінгове мито на нітрат амонію (аміачну селітру) походженням із РФ було запроваджене ще в 2014 року та має діяти до липня наступного року. У 2017 році були введені додаткові мита проти російського карбаміду і карбамідно-аміачної суміші (31,84%). У березні нинішнього року Київ переглянув ставку захисних мит на російську аміачну селітру, наразі вона становить 42,96 % (для ПАТ "Дорогобуж" – 29,25%).

Варто зазначити, що встановлення цих мит багато хто вважав підіграванням олігарху Дмитру Фірташу, який монополізував українське виробництво азотних добрив.

Через це ухвалення рішення про мита було як ніколи складним – за будь-якого сценарію урядовців звинувачували у "зраді національних інтересів". Невипадково у 2017 році Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі не могла ухвалити рішення про запровадження додаткових захисних мит тривалий час після проведення розслідування, хоча це є порушенням процедур.

Своєю чергою Росія оскаржила українське рішення одразу після запровадження перших обмежень, тобто більш ніж два роки тому – експертну групу у справі DS 493 "Україна – антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію" створили ще у березні 2016 року.

Варто визнати: ще задовго до винесення рішення багато українських експертів припускали програш України, відзначаючи слабкість наших позицій у цій справі.

Що означає цей програш? Як не дивно, його прямі наслідки можуть виявитися мінімальними.

"СОТ вимагає прибрати порушення. Це означає, що ми маємо провести нове антидемпінгове розслідування, причому на час його проведення не зупиняючи дію захисних мит. Дуже можливий варіант, що й після нового розслідування, проведеного з урахувань зауважень СОТ, вдасться довести факт демпінгу з боку РФ", – розповідає співрозмовник ЄвроПравди.

Разом із тим, більшу загрозу несуть непрямі наслідки.

Сам по собі програш у СОТ за такою скаргою – звичайна справа. Подібні рішення ухвалюються і проти ЄС, і проти США, і це не стає скандалом. Країни, що програли, просто проводять нове розслідування і діють відповідно до його результату.

Втім, у нинішньому випадку не все так просто. Адже рішення СОТ у скарзі проти України було прийняте на користь РФ!

Окрім емоційного виміру, це важливо й тому, що ми маємо з РФ низку інших суперечок у Світовій організації торгівлі. А це рішення стало першим у справах, що стосуються відносин Києва та Москви.

У найближчі місяці варто чекати рішення в іншій справі, DS499 "Російська Федерація – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання". За оцінкою джерел ЄвроПравди, знайомих із перебігом розгляду цієї справи, рішення в ній буде компромісним. Швидше за все, СОТ задовольнить лише частину вимог України.

Та найголовніше – до кінця року очікується завершення експертної панелі СОТ (а відповідно – й ухвалення рішення) щодо найбільш принципової для нас справи, що стосується обмежень транзиту українських товарів через територію РФ.

Позиції України тут кращі, Київ очікує на позитивне для себе рішення.

Однак програш у аміачній справі здатний дещо погіршити українську позицію.

"Ми будуємо свою лінію на твердженні, що РФ систематично вводить проти нас обмеження, керуючись лише політичною логікою. Але тепер доведено, що і ми вводимо необгрунтовані обмеження проти РФ", – пояснив один із наших співрозмовників.

Водночас є підстави вважати, що вирішального значення аміачна справа для суперечок з Росією не матиме.

Швидше за все, МЕРТ зможе отримати позитивні рішення щодо принципових для нас позицій, вважають опитані ЄП експерти.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"