Отравление аммиаком: Украина проиграла спор с Россией в ВТО

Украина впервые проиграла России спор в рамках Всемирной торговой организации.

Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры происхождением из РФ.

Таким образом, ВТО удовлетворила требования РФ и требует от Украины "ликвидировать нарушения".

Текст данного решения уже подготовлен; ожидается, что о нем будет объявлено в ближайшее время. Эту информацию "Европейской правде" неофициально подтвердили несколько источников, близких к правительству. По их словам, ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения – у одного из наших собеседников была возможность ознакомиться с ним.

Официальная публикация этого документа на сайте ВТО должна произойти в ближайшие недели. После этого решение будет считаться вступившим в силу и обязательным к исполнению. До официальной публикации сторонам запрещено комментировать дело.

Напомним, антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) происхождением из РФ были введены еще в 2014 году и должны действовать до июля следующего года. В 2017 году были введены дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (31,84%). В марте нынешнего года Киев пересмотрел ставку защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, пока она составляет 42,96% (для ПАО "Дорогобуж" – 29,25%).

Стоит отметить, что установление этих пошлин многие считали подыгрыванием олигарху Дмитрию Фирташу, монополизировавшему украинское производство азотных удобрений.

Поэтому принятие решения о пошлинах было как никогда сложным – при любом сценарии чиновников обвиняли в "предательстве национальных интересов". Неслучайно в 2017 году Межведомственная комиссия по международной торговле не могла принять решение о введении дополнительных защитных пошлин на протяжении долгого времени после проведения расследования, хотя это и является нарушением процедур.

В свою очередь Россия обжаловала украинское решение сразу после введения первых ограничений, то есть больше двух лет назад – экспертную группу по делу DS 493 "Украина – антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония" создали еще в марте 2016 года.

Стоит признать: еще задолго до вынесения решения многие украинские эксперты предсказывали проигрыш Украины, отмечая слабость наших позиций в этом деле.

Что означает этот проигрыш? Как ни странно, его прямые последствия могут оказаться минимальными.

"ВТО требует убрать нарушения. Это значит, что мы должны провести новое антидемпинговое расследование, причем на время его проведения не останавливая действие защитных пошлин. Очень возможен вариант, что и после нового расследования, проведенного с учетов замечаний ВТО, удастся доказать факт демпинга со стороны РФ", – рассказывает собеседник ЕвроПравды.

Вместе с тем, более серьезную угрозу несут косвенные последствия.

Сам по себе проигрыш в ВТО по такой жалобе – обычное дело. Подобные решения принимаются и против ЕС, и против США, и это не становится скандалом. Проигравшие страны просто проводят новое расследование и действуют в соответствии с его результатами.

Впрочем, в нынешнем случае не все так просто. Ведь решение ВТО по жалобе против Украины было принято в пользу РФ!

Помимо эмоционального измерения, это важно и потому, что мы с РФ ведем ряд других споров во Всемирной торговой организации. А это решение стало первым по делам, касающимся отношений Киева и Москвы.

В ближайшие месяцы стоит ожидать решения по другому делу, DS499 "Российская Федерация – меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования". По оценке источников ЕвроПравды, знакомых с ходом рассмотрения этого дела, решение по нему будет компромиссным. Скорее всего, ВТО удовлетворит лишь часть требований Украины.

Но самое главное – до конца года ожидается завершение экспертной панели ВТО (а соответственно – и принятия решения) по наиболее принципиальному для нас делу, касающемуся ограничений транзита украинских товаров через территорию РФ.

Позиции Украины здесь лучше, Киев ожидает положительного для себя решения.

Однако проигрыш по аммиачному делу может несколько ухудшить украинскую позицию.

"Мы строим свою линию на утверждении, что РФ систематически вводит против нас ограничения, руководствуясь лишь политической логикой. Но теперь доказано, что и мы вводим необоснованные ограничения против РФ", – пояснил один из наших собеседников.

В то же время есть основания полагать, что решающего значения аммиачное дело для споров с Россией иметь не будет.

Скорее всего, МЭРТ сможет получить положительные решения по принципиальным для нас позициям, считают опрошенные ЕвроПравдой эксперты.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"