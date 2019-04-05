Третя поразка у СОТ: які наслідки матиме провал у транзитній суперечці з РФ

Найближчим часом Світова організація торгівлі (СОТ) оприлюднить рішення за скаргою України проти Росії.

Її офіційна назва звучить сухо і малозрозуміло: "Справа DS512: Росія – Заходи щодо транзитних перевезень".

Та насправді це – ключова торговельна суперечка між Києвом та Москвою, яка розглядалася у СОТ за час нашого членства у цій організації. Ми оскаржували політичну заборону росіян, яка розірвала найкоротший шлях українських товарів на ринки Середньої Азії.

І, на жаль, доброї новини ми не маємо. Рішення ухвалене не на нашу користь. Україна програла цю суперечку.

Скриня Пандори

Нагадаємо, у 2016 році РФ заборонила залізничний та автомобільний транзит для української продукції, що прямує до Казахстану та Киргизстану. Пізніше заборону розширили на інші середньоазійські країни та Монголію.

У тому ж 2016 році Україна оскаржила дії Росії у СОТ. Спершу ми запросили про консультації, а згодом – звернулася до Органу з врегулювання суперечок СОТ із проханням про створення спеціальної групи експертів для розгляду справи про порушення росіянами правил СОТ (ст. V ГАТТ), які забороняють дискримінацію транзиту товарів інших держав-членів організації. Своєю чергою РФ мотивувала свої дії іншою нормою (ст. XXI ГАТТ), яка допускає запровадження захисних заходів у разі загрози національній безпеці.

Важливий момент: Орган з врегулювання суперечок СОТ досі ніколи не розглядав подібних справ. Згадана ст. XXI ГАТТ досі вважалася "темною плямою" у світовому торговельному праві.

Як визначити, де знаходиться межа між вимогами СОТ та питаннями нацбезпеки?

До України жодна інша держава не ризикнула подати скарги щодо правомірності використання ст. XXI ГАТТ. А отже, наша суперечка створювала прецедент, через що до неї була прикута увага всього світу. Зараз у СОТ розглядається ще одна схожа справа (за скаргою Катару), проте "першопрохідцем" стала саме наша країна.

До слова, Україні навіть радили утриматися від цієї скарги. Особливо – в контексті появи все нових торговельних воєн, у яких держави почали використовувати ст. XXI ГАТТ, запроваджуючи нові обмеження.

Окрім РФ, те саме активно практикують і США – і саме тому Штати у цій суперечці стали на бік Росії.

Спершу РФ взагалі намагалася ставити під сумнів правомірність Органу з врегулювання суперечок СОТ розглядати такі справи. У цьому питанні, за даними ЄвроПравди, Україна перемогла: у СОТ визнали, що такі справи все ж підпадають під їх юрисдикцію.

Це – вкрай важливе рішення, яке може вплинути на все майбутнє Світової організації торгівлі (дещо пізніше пояснимо, чому).

Але в інших, ключових питаннях удача була не на нашому боці.

Законні обмеження української торгівлі

Отже, розглянувши аргументи сторін, СОТ пристала на позицію РФ, що політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки. А тому – обмеження транзиту вони не визнали порушенням.

Звичайно, це рішення є вкрай неприємним для нас.

По-перше, блокування транзиту призвело до різкого падіння українського експорту на азійські ринки. Спробу уряду запустити альтернативний маршрут через Чорне море та Південний Кавказ зазнали невдачі.

А зважаючи на те, що російська агресія триває, перспектив відновлення російського транзиту не видно.

По-друге, визнання правомірності дій Москви завдає іміджевого удару по Україні і стане чудовим подарунком для російської пропаганди на Заході.

Тим більше, що це далеко не перша торговельна суперечка з РФ, яку Київ програє.

Нагадаємо, у липні минулого року в СОТ оприлюднили рішення по двох суперечках. Спочатку міжнародні експерти задовольнили скаргу РФ щодо введення захисних мит на російську аміачну селітру.

А за тиждень стало відомо, що і у справі щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання Світова організація торгівлі ухвалила рішення не на нашу користь. Експерти СОТ визнали правомірною відмову РФ від сертифікації української залізничної продукції.

Друге рішення стало для України справжнім шоком – наш уряд був упевнений у своїй перемозі.

А зважаючи на те, що одним із аргументів РФ була небезпека відвідування українських підприємств російськими фахівцями з сертифікації (і СОТ визнала цей аргумент важливим), те рішення суттєво послабило наші позиції й у транзитній справі.

Через це нам доведеться ставити хрест на ще одній справі проти РФ.

Принаймні, останні рішення роблять малоймовірним виграш у справі DS532, де Україна намагається оскаржити заборону імпорту українських соків, кондитерських виробів та шпалер. За даними ЄвроПравди, в уряді вважають так само і вже вирішили не вимагати створення експертної групи в цій справі. Тобто формально не відкликаючи скаргу, ми де-факто відмовимося від її розгляду.

Теоретично, програш України у транзитній справі не є остаточним – завжди залишається можливість подати апеляцію (і у двох перших програних справах вона була подана).

Однак наші шанси на виграш цих апеляцій поки виглядають непереконливо.

Єдиним позитивним для України у такій ситуації є те, що негативне для нас рішення у транзитній справі з дуже високою вірогідністю означає виграш України у "дзеркальній справі", яку ініціювала проти нас Росія. Це суперечка "DS525: Україна – Заходи, що стосуються торгівлі товарами і послугами", у якій РФ намагається оскаржити низку українських санкцій – натомість Київ у своєму захисті посилається на все ту ж ст. XXI ГАТТ.

Втім, на цьому позитивні новини для нас завершуються. А негативні – ні.

Як Україна створила проблеми для США

Як вже зазначалося, до "транзитної справи" була прикута увага всього світу. І це не перебільшення. Причому значення мало не тільки фінальне рішення, а й проміжне – те, що експерти СОТ взагалі взялися за її розгляд.

Визнання того факту, що обмеження за ст. XXI можна оскаржувати – чудова новина для багатьох країн, що побоюються торгових воєн.

Зокрема, найбільшу користь від цієї суперечки виніс Європейський Союз. Маючи проблеми з обмеженням для виробів зі сталі на ринку США, ЄС (а разом – й інші країни, яких турбує новий стиль торгових переговорів Вашингтона) отримав додатковий інструмент для свого захисту.

Звичайно, це жодною мірою не означає, що США тепер змінять своє ставлення до підтримки України. Втім, існує ризик, що у відповідальний момент експресивному Трампу хтось може "вчасно" нагадати, хто саме створив ці проблеми для американської промисловості.

А на додачу, це рішення може посилити нинішній конфлікт між СОТ та США. За такого сценарію у програші буде вся світова торговельна система, але Україна – в першу чергу.

І нехай такий сценарій наразі виглядає "чорним лебедем", його не варто ігнорувати.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"