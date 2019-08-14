Полет в отставку: как громкий коррупционный скандал повлияет на политические расклады в Польше

Kuchcinski Travel – именно так польские журналисты назвали самый громкий политический скандал в стране, завершившийся добровольной отставкой маршалка Сейма.

Скандал, крайне невовремя случившийся за пару месяцев до парламентских виборов.

Спецрейс домой

Благодаря стараниям журналистов польская общественность узнала, что спикер Сейма Польши Марек Кухциньский совершил около 100 полетов правительственными самолетами за государственный счет, более того - иногда еще и летая со своей семьей.

В общей сложности на авиапутешествия Кухциньский потратил около 4 млн злотых (около 30 млн грн) из польского бюджета.

Он использовал не только обычные правительственные самолеты, он иногда предпочитал "пересесть" на военную авиацию, например летая геликоптером Вооруженных сил РП.

Эта ситуация не была бы такой абсурдной, если бы не тот факт, что спикер периодически просто летал домой на выходные за государственный счет.

Особенно внимание журналистов привлекли отметки "Срочно" напротив полетов Кухциньского из Варшавы домой на Рождество или Пасху.

В результате просочившегося в СМИ скандала далеко не последний по важности политик "Права и справедливости" поставил правящую партию и ее лидеров в неудобное положение.

Маршалок Кухцинський вигулює собаку. "Фотожаба" з польских мереж

Кухциньский спровоцировал шквал вполне аргументированной критики в адрес ПиС и правительства со стороны либеральной оппозиции, которая крепко вцепилась в этот кейс, "смакуя" каждый полет по отдельности и публикуя данные о количестве или стоимости услуг охраны, пассажирах рейса, питании и обслуживании на борту.

Стоит признать, что подобные инциденты могут крайне негативно сказаться на партийных рейтингах, а это особенно неприятно для ПиС, учитывая, что уже в октябре в Польше пройдут парламентские выборы.

При этом, несмотря на угрозу для рейтингов его политической силы, Кухциньский далеко не сразу решился уйти в отставку.

Скандал успел "просуществовать своей жизнью" около двух недель, и лишь когда "приемлемого" выхода из сложившейся ситуации явно не нашлось, спикеру Сейма 8 августа пришлось уволиться по "собственному желанию".

Удар по первой леди

Не менее интересной стала и реакция польской правящей партии на разгоревшийся скандал.

В ПиС не только не хотели увольнять Кухциньского, но и демонстративно показали, что скандал не повлиял на его позиции в партии. Об этом свидетельствует хотя бы заявление лидера партии Ярослава Качиньского, который дал экс-спикеру почетное первое место в избирательном списке округа в Крошне.

Таким образом, отставка Кухциньского вместо некоего урока для партийной дисциплины превратилась в небольшой предвыборный отпуск, поскольку высокие рейтинги ПиС позволяют предположить, что экс-спикеру даже не стоит переживать за то, окажется ли он в следующем созыве парламента.

Но побочным эффектом Kuchcinski Travel стала провокация куда более опасного тренда – проверки других топовых чиновников и политиков ПиС на наличие похожей "любви" к должностным привилегиям и льготам.

Под удар оппозиционеров попали спикер Сената и первая судья Конституционного суда.

Оба воспользовались возможностью оплачивать жилье в Варшаве и не экономить. Например, судья снимает квартиру стоимостью 60 тыс. злотых в год (более 400 тыс. грн).

Неожиданно для многих, но даже первая леди Агата Дуда оказалась вовлечена не столько в конфликт, сколько в его последствия.

В связи со скандалом в правительстве Польши решили ужесточить правила перелетов для VIP-персон. Известно, что семьи политиков и чиновников получат окончательный запрет находиться на борту самолета, если речь не идет об участии в официальной делегации.

И если участие в официальных делегациях не составит труда, то теперь Агата Дуда не сможет летать между президентскими резиденциями, находящимися в разных точках Польши. Таким образом, если Дуда примет решение улететь на отдых, то его жена не сможет полететь правительственным самолетом.

Естественно, на этот случай в правительстве Польши вполне вероятно продумают некоторые исключения с целью избежать подобных конфузов, ведь первая леди также выполняет определенные государственные функции.

Накануне выборов

Удивительно то, что несмотря на размах инцидента со спикером Сейма, рейтинги ПиС остались крайне высокими. За нынешнее правительство готовы проголосовать около 41,5-44% избирателей, что по-прежнему дает им самостоятельное большинство.

Ситуация с Кухциньским хоть и необычна для масштабов Польши, но происходит не впервые. Ранее экс-премьер РП Дональд Туск также "засветился" с не меньшим количеством правительственных перелетов, иногда также не по делам государственной важности.

Однако победа ПиС на предыдущих парламентских выборах во многом была достигнута благодаря навязанному ими разделению – политики-идеалисты против коррупционных политиканов.

В этой связи нынешний скандал может иметь крайне неприятные последствия для ПиС.

Впрочем, второй "столп" популярности правящей партии остается непоколебимым. В воображении электората ПиС отличается от предыдущей власти либералов тем, что они "делятся" хорошей жизнью, демонстрируют ее в рамках программ социальной помощи, предвыборных бонусов и разных вариантов безусловного дохода для семей с детьми.

И хотя кейс Кухциньского показывает классическое "власть развращает", однако польское общество, обычно крайне бурно реагировавшее на коррупционные скандалы, сейчас почему-то воздержалось от протестов.

Потому что власть "делится".

Этот тренд прекрасно улавливают в ПиС. И именно поэтому там могут себе позволить демонстративно игнорировать раскрученный в медиа коррупционный скандал.

Или считают, что могут безболезненно его игнорировать.

Автор: Владислав Сердюк,

политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии