Віцепрезидент Єврокомісії: Ми розпочинаємо перегляд умов торгівлі з Україною

У середу Європейський парламент розгляне звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію. Рішення та рекомендації цього органу будуть відомі у четвер, прямо перед початком Ради асоціації – найголовнішої урядової події року у відносинах України та ЄС.

Втім, вже за день до цього Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною.

Вони пролунали у виступі віцепрезидента ЄК Валдіса Домбровскіса на засіданні Європарламенту.

"Європейська правда" переклала цю промову у повному обсязі. У ній – про перегляд Угоди про асоціацію, про пріоритети реформ, антикорупцію та допомогу Україні з вакцинами проти коронавірусу.

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Шановна головуюча, шановні члени Європарламенту.

ЄС продовжує твердо підтримувати Україну відтоді, як Росія у 2014 році розпочала військову агресію та незаконно анексувала Крим. Відтоді Україна залишається на високому рівні в європейському порядку денному.

Ми продовжуємо надавати політичну, фінансову та технічну допомогу задля підтримки програми реформ, мета якої – розбудова більш стійкої економіки України. Ми додатково посилили підтримку під час пандемії: ЄС демонструє солідарність з Україною за нинішньої кризи.

Наша підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах була непохитною від початку (російської) агресії в південних та східних регіонах країни. Нинішнє припинення вогню, яке триває від липня і переважно зберігається, попри нещодавній сплеск насильства, є незаперечним проривом.

І хоча є відчутні результати, загальний темп вирішення конфлікту лишається надто повільним.

При цьому дії України та зусилля і конструктивний підхід президента Зеленського заслуговують на підтримку; натомість Росія має відповісти взаємністю.

ЄС очікує, що Росія використає свій вплив на збройні формування (на окупованій частині Донбасу), які вона ж і підтримує.

У Європі XXI століття не має бути місця застосуванню сили для зміни меж суверенної країни. Тож наші санкції у відповідь на підрив Росією суверенітету та територіальної цілісності України є послідовними і непохитним, а секторальні санкції були вкотре продовжені Європейською радою в грудні 2020 року.

Збереження цих санкцій проти Росії залишається пов'язаним із повним виконанням Мінських угод.

Режим індивідуальних санкцій з роками лише розширився у відповідь на подальший підрив Росією суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми послідовно дотримуємося санкцій, спрямованих на Крим. Також ми запровадили режим санкцій, який дозволяє Раді ЄС заморожувати активи та впроваджувати заборону на в'їзд осіб, яких вона вважає причетними до серйозних порушень прав людини. А за ініціативи держав-членів ми готові спрямувати проти Росії новий Глобальний режим санкцій ЄС щодо захисту прав людини.

Крім цього, ЄС твердо підтримує Україну на шляху реформ.

Ми надаємо безпрецедентну фінансову та технічну підтримку. Ми підтримуємо Україну новою програмою макрофінансової допомоги на суму 1,2 мільярда євро, яка допоможе пом’якшити економічний вплив пандемії, та перерахували перший транш у 600 мільйонів євро на початку грудня.

Діє Угода про асоціацію між Україною та ЄС – унікальна база для просування України шляхом реформ, що зближує наші економіки та суспільства.

І ця угода дає результати.

Завдяки їй ми мали багаторічне безперервне зростання обсягів торгівлі, стимулом для чого стала глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі. У 2020 році пандемія зупинила цей розвиток, але ми сподіваємося, що незабаром позитивні тенденції відновляться.

Наша Угода зберігає величезний потенціал, і ЄС готовий випробувати всі можливості для подальшого посилення нашої галузевої співпраці та економічної інтеграції з Україною. Звіт Європарламенту справедливо зазначає: впровадження Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, повинно залишатися головним пріоритетом.

Наступні кроки щодо розвитку відносин з Україною у постпандемічний період ми обговоримо на Раді асоціації цього тижня.

Ми з прем’єр-міністром Шмигалем також розпочнемо процес перегляду лібералізації торгівлі товарами. Ця можливість передбачена Угодою про асоціацію через п’ять років після набрання нею чинності.

ЄС також підтримує Україну в боротьбі з пандемією.

Ми переорієнтували кілька поточних та майбутніх програм допомоги на цю мету, тож понад 190 мільйонів євро вже спрямовані в Україну, на потреби, пов’язані з COVID-19. ЄС також розгорнув Механізм цивільного захисту для передачі обладнання та матеріалів в Україну.

Ми шукаємо можливість допомогти Україні отримати вакцини якнайраніше.

Вже у лютому, в рамках програми COVAX, Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer та 2,2-3,7 мільйона доз вакцин AstraZeneca/Oxford протягом першого півріччя.

Сподіваємося побачити початок вакцинації в Україні вже цього місяця.

Однак ми стурбовані впливом російської дезінформації на процес вакцинації в Україні і готові допомогти у боротьбі з дезінформацією та скептицизмом щодо вакцин.

Звіт Європарламенту забезпечує баланс: підкреслюючи досягнення, він визнає і недоліки.

За останні роки Україна провела багато важливих реформ, за які довелося боротися, і через це українські лідери заслуговують на підтримку. Але я маю також погодитися з оцінкою звіту про те, що "попри прогрес, широко розповсюджена корупція продовжує стримувати процес реформ в Україні".

Українським органам, відповідальним за боротьбу з корупцією, потрібні сильне і незалежне керівництво та можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання.

Звіт також підкреслює, що контрабанда (як ще одна наявна в Україні проблема) вигідна лише злочинцям та олігархам. ЇЇ потрібно зупинити – і для цього життєво важливою є повна незалежність НАБУ.

За останні роки НАБУ продемонструвало свою ефективність та відчутні результати.

Боротьба з корупцією є ключовою умовою макрофінансової підтримки ЄС.

Також останні події у сфері верховенства права та боротьби з корупцією свідчать, що комплексна судова реформа давно назріла.

Дорожня карта, складена G7 та Венеційською комісією, доповнює постійні поради представництва ЄС владі й політикам та надає чіткі рекомендації, що потрібно зробити для такого реформування.

Ми визнаємо складність цієї задачі.

Ми розуміємо, що тут має вагу також вплив Росії, яка від початку мала на меті дестабілізацію, поділ та ослаблення України. Тож найкраща відповідь їй – залишатися єдиними та продовжувати працювати задля процвітання та стабільності на основі обґрунтованої економічної політики.

ЄС готовий підтримати Україну в цьому.

Ми закликаємо всі політичні фракції (у Верховній раді), орієнтовані на реформи, об’єднатися задля чіткого сигналу про те, що шлях реформ є незворотним для України. Це буде одне з головних повідомлень, яке я передам прем’єр-міністру Шмигалю на зустрічі з ним.

ЄС допомагає Україні створити належні умови для процвітання та миру.

А Україна має для цього нашу підтримку: політичну, фінансову та технічну.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії

Валдіс Домбровскіс

Виступ у Європарламенті. Брюссель, 9 лютого 2021 року

Переклад "Європейської правди"