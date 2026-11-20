Німеччина зробить перший внесок на реалізацію програми "Індустріальний Рамштайн", що дозволить Україні закуповувати обладнання у німецьких виробників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками зустрічі з німецькою міністеркою економічного співробітництва та розвитку Рім Алабалі-Радован, передає "Європейська правда".

За словами Корецького, під час зустрічі вони поспілкувалися щодо реформ, євроінтеграції України, розвитку промисловості, страхування воєнних ризиків, залізничного сполучення, а також – морського експорту.

Він розповів, що Німеччина зробить перший внесок сумою у 30 млн євро на реалізацію програми "Індустріальний Рамштайн", що дозволить Україні закуповувати обладнання у німецьких виробників.

"До програми планують залучити й інші країни, зокрема Японію, Нідерланди та Естонію. Маємо намір фіналізувати це на URC у січні в Таллінні. Ще одна ціль на URC – Фонд страхування воєнних ризиків, до якого розраховуємо залучити три млрд євро", – сказав Корецький.

17 листопада стало відомо, що Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, на який Берлін виділить 300 млн доларів.

7 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна більше не може передавати Україні системи Patriot зі своїх запасів, оскільки це створило б прогалини в німецькій обороні.